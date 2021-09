Il futuro delle filiere DOP IGP passa anche dal benessere animale. Webinar Origin Italia

ROMA – Si è svolto lunedì 13 settembre 2021 alle ore 14.30 il webinar formativo, rivolto ai Consorzi di Tutela aderenti a Origin Italia, dedicato alle riforme legislative in materia di “Benessere animale” in atto sia a livello europeo che nazionale.

Durante l’incontro, rivolto ai Soci di Origin Italia, l’Associazione e i Consorzi di Tutela hanno fatto il punto sulle tematiche legate al benessere degli animali, illustrando le diverse iniziative legislative esistenti e analizzandone l’iter di approvazione, con un approfondimento dedicato a specifiche questioni tecniche considerate alla luce della normativa vigente in materia di Indicazioni Geografiche.

Tanti, dunque, i temi trattati: dalla revisione della normativa europea, avviata dalla Commissione UE, all’analisi delle proposte presentate a livello nazionale in merito al Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale, senza trascurare l’iniziativa dei cittadini “End the Cage” e le scadenze che attendono gli operatori del settore.

Obiettivi principali dell’incontro: promuovere una corretta informazione in materia di “Benessere animale” in modo da garantire anche la coerenza della futura disciplina con la normativa esistente sulle DOP IGP; valorizzare le nuove proposte, affinché si ottenga una riforma efficace che tenga in considerazione anche le reali esigenze dei Consorzi di Tutela, delle imprese e di tutti gli operatori coinvolti.