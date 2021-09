Centinaio in visita allo stabilimento Plasmon. Modello di alimentazione culturalmente adeguata all’insegna dei valori della Dieta Mediterranea

LATINA – Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, ha visitato oggi il sito di produzione Plasmon di Latina.

Il sottosegretario ha potuto assistere di persona ai processi produttivi di quello che è considerato un centro di eccellenza, non solo a livello italiano ma anche internazionale, in fatto di alimenti per l’infanzia.

Nello stabilimento lavorano circa 300 dipendenti, per una produzione annua di 200 milioni di vasetti di omogeneizzati – mille al minuto – e di 1,8 miliardi di biscotti. Nel corso della visita è stato inoltre presentato al sottosegretario il nuovo bollo/marchio di riconoscibilità frutto dell’intesa stipulata la prima volta con il Mipaaf nel 2019 e rinnovata lo scorso 16 giugno e che, a partire da ottobre, i consumatori troveranno sugli scaffali con cui viene certificato l’uso di materie prime di provenienza italiana e sottoposte solo a trattamenti fisici, e non chimici.

“Plasmon è un pezzo di storia del nostro paese che nel 2022 festeggerà 120 anni – ha evidenziato Centinaio -. Un esempio del nostro miglior Made in Italy sia per quanto riguarda le materie prime sia per il know how, all’insegna di altissimi standard di innovazione, qualità e sicurezza. Si tratta di promuovere cibo sano, equo, sostenibile e culturalmente adeguato e in linea con tutti i principi della Dieta Mediterranea, quale regime alimentare di riferimento. In questo modo il consumatore è messo nelle condizioni di scegliere il prodotto migliore. E’ un modello di Sistema Italia che va sostenuto, anche a fronte di un contesto reso sempre più difficile dal calo delle nascite degli ultimi tempi”.

Ad accompagnare il sottosegretario c’erano Felipe della Negra, amministratore delegato Kraft Heinz Italia, Andrea Budelli, presidente Continental Europe Kraft Heinz Company – Plasmon e Luigi Cimmino Caserta, responsabile dei Rapporti istituzionali di The Kraft Heinz Company – Plasmon.