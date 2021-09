Due nuove misure per gli pneumatici agricoli VF CombineMaster Continental

HANNOVER – Continental aggiunge altre due misure al portafoglio di pneumatici agricoli VF CombineMaster.

Dopo il successo del lancio nell’estate 2020 delle prime tre misure del CombineMaster con l’innovativa tecnologia VF, nel maggio 2021 sono entrate in commercio anche le dimensioni 620/70R26 e 750/65R26. Le nuove dimensioni degli pneumatici forniscono supporto agli assi sterzanti di mietitrebbie e pale gommate su strada e in campo.

VF CombineMaster: un partner affidabile dentro e fuori dal campo

L’uso delle mietitrebbie richiede pneumatici con requisiti molto speciali. Durante le operazioni di raccolta gli pneumatici devono far fronte sia ai carichi ciclici sul campo sia alle alte velocità su strada. Anche al di fuori della stagione della raccolta, è necessario che le macchine agricole lavorino in strada, ad esempio per spazzare la neve. Soprattutto su terreni fangosi, il VF CombineMaster si distingue per l’ottima performance di trazione durante le fasi di carico e può essere utilizzato con una pressione di gonfiaggio ridotta del 40%, una caratteristica aggiuntiva che limita la compattazione del suolo.

Massima flessibilità grazie alla tecnologia HexaBead e VF

Il VF CombineMaster presenta un tallone estremamente resistente e al contempo in grado di garantire grande flessibilità al fianco grazie alla tecnologia HexaBead. la geometria esagonale del cerchietto consente alla gomma della carcassa di avvolgere il tallone efficacemente, migliorando così la trasmissione della potenza al suolo. ll design HexaBead massimizza anche la capacità di carico. La tecnologia è stata sviluppata appositamente per le ruote anteriori e garantisce la massima trazione dal cerchio allo pneumatico.

Gli pneumatici VF non solo consentono agli agricoltori di risparmiare tempo e carburante, ma anche di evitare il dannoso compattamento del terreno. La tecnologia VF consente di utilizzare lo pneumatico a una pressione inferiore, senza bisogno di adeguarne il gonfiaggio a seconda del carico e del tipo di terreno e senza rovinarsi. Pertanto, gli pneumatici VF offrono una capacità di carico costante anche alle alte velocità e, rispetto a un prodotto standard, consentono una riduzione della pressione mantenendo inalterate le prestazioni. Inoltre, la combinazione della tecnologia brevettata N.flex e dell’innovativa tecnologia di costruzione del rampone e della spalla D.fine garantisce un’ottima flessibilità alla carcassa con basse vibrazioni e un’elevata resistenza all’usura.

Gli pneumatici Continental VF CombineMaster sono disponibili in cinque misure

Il VF CombineMaster è ora disponibile nelle seguenti cinque misure:

0620231 VF 500/85R24 CFO 167A8/B Co/M

0620232 VF 500/85R30 CFO 170A8/B Co/M

0620233 VF 600/65R28 CFO 163A8/B Co/M

0620237 VF 620/70R26 CFO 173A8/B Co/M

0620238 VF 750/65R26 CFO 177A8/B Co/M