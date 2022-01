HANNOVER – Si rafforza la partnership fra Continental e John Deere. L’azienda di Hannover infatti fornirà da oggi gli pneumatici TractorMaster e Tractor85 per il mercato globale di trattori ad alta potenza.

Continental fornisce allo stabilimento John Deere di Waterloo, Iowa (USA), gli pneumatici delle linee TractorMaster e Tractor85 che saranno utilizzati sui modelli 7R e 8R di John Deere per il mercato globale dei trattori ad alta potenza. La gamma prodotto di Continental copre pneumatici dal diametro esterno di 2,15 metri e cerchi da 50 pollici.

Continental rafforza la sua presenza nel mercato internazionale dei trattori ad alta potenza

Nel 2019, John Deere iniziò a utilizzare pneumatici Continental per i trattori prodotti nello stabilimento di Mannheim, in Germania. Grazie al nuovo accordo con John Deere che prevede la fornitura delle linee TractorMaster e Tractor85, Continental amplia la propria presenza nel mercato internazionale dei trattori ad alta potenza.

TractorMaster e Tractor85: pneumatici all-rounder per vari tipi di trattori e applicazioni

Con TractorMaster e Tractor85, Continental ha nel suo portafoglio pneumatici agricoli molto versatili. Grazie alla tecnologia d.fine, la superficie dei tasselli è più grande rispetto agli pneumatici standard. La pronunciata sovrapposizione dei ramponi permette una guida regolare riducendo le vibrazioni. Inoltre, la tecnologia N.flex conferisce agli pneumatici stabilità e resistenza agli urti, garantendo un buon adattamento a terreni irregolari.

“Gli pneumatici agricoli TractorMaster e Tractor85 sono ideali per l’utilizzo su diversi tipi di terreno. Grazie alla carcassa flessibile in nylon, forniscono all’agricoltore il miglior supporto possibile nel suo lavoro, sia sul campo che su strada” afferma Jens Mund, Key Account Manager per il primo equipaggiamento di pneumatici agricoli presso Continental Commercial Specialty Tyres.

Gruppo Continental

Continental sviluppa tecnologie intelligenti, connesse e sostenibili per il trasporto di beni e di persone. Fondato nel 1871 il produttore internazionale di pneumatici, fornitore automotive e partner industriale, offre soluzioni sicure, confortevoli, personalizzate e convenienti. Il Gruppo ha generato nel 2020 un volume di affari pari a 37,7 miliardi di euro impiegando più di 192.000 dipendenti in 58 paesi in tutto il mondo. L’8 ottobre 2021 Continental ha celebrato il 150° anniversario.

La divisione Pneumatici conta 24 siti di produzione e sviluppo in tutto il mondo. Tra i principali produttori di pneumatici con più di 56.000 dipendenti, la divisione ha registrato un fatturato di 10,2 miliardi di euro nel 2020. Continental si colloca tra i leader delle tecnologie di produzione di pneumatici con un’ampia gamma di prodotti per autovetture, veicoli commerciali e due ruote. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, Continental garantisce un importante contributo alla mobilità sicura, economica ed ecologicamente efficiente. Il portafoglio della divisione Pneumatici include servizi per il commercio di pneumatici e per le applicazioni per flotte, nonché sistemi di gestione digitale di pneumatici per veicoli commerciali.

