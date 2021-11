Let’s Eat – European Authentic Taste. Per promuovere frutta e salumi il nuovo album di figurine Panini

MILANO – Colorato, divertente, gioioso. Tre aggettivi per descrivere l’Album di figurine ideato dall’Istituto Valorizzazione Salumi italiani (IVSI) e da ASIAC – l’Associazione formata dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca, all’interno del Progetto europeo ‘Let’s Eat – European Authentic Taste’ per promuovere i salumi italiani e la frutta greca.

L’album è realizzato grazie alla collaborazione con il Gruppo Panini Editore: 24 pagine che offrono abbondanti spunti e informazioni sul progetto europeo, qualche curiosità su salumi e frutta e presentano originali abbinamenti dei due alimenti pensati ad hoc per la Campagna. Nelle 32 figurine si possono scoprire accoppiate uniche, come la mortadella con le ciliegie, il prosciutto crudo con il kiwi oppure la pesca con il prosciutto cotto.

Ma non solo! Ritratti in questo esclusivo Album oltre ai salumi e alla frutta, ci sono anche i quattro Ambassador scelti come testimonial di Let’s EAT per la loro filosofia di vita, piena di stile ed energia e perché impersonificano al meglio uno dei 4 elementi cardine della campagna: TRADIZIONE – Carlo Cracco (chef e personaggio televisivo), NATURA – Matteo Eydallin (Campione del Mondo di Sci Alpinismo), ENERGIA – Paola Fraschini (Campione del Mondo nel pattinaggio artistico a rotelle), WELL-BEING – Tanya Gervasi (modella e food blogger).

“I quattro Ambassador sono tutti perfetti Ambasciatori di Let’s EAT – European Authentic Taste perché ognuno incarna una parte dello spirito della nostra campagna. Carlo Cracco sa cogliere la genuinità e la tradizione dei prodotti europei e li reinventa in modo innovativo, esaltandone allo stesso tempo il gusto e le caratteristiche nutrizionali. Paola Fraschini, rappresenta i valori della gioia, dell’energia, dell’equilibrio e – come ogni professionista dello sport – presta molta attenzione alla dieta, per acquisire forza senza rinunciare alla leggerezza. Tanya Gervasi possiede una profonda conoscenza della gastronomia e dell’alimentazione e di quanto la dieta sia importante per una vita sana. Matteo Eydallin evidenzia le caratteristiche di impegno, autenticità ed energia, sottolineando quanto sia importante il ruolo della natura e del territorio, per preservare il mondo in cui vogliamo vivere” ha affermato Monica Malavasi, Direttore IVSI.

Gli Ambassador appaiono immortalati nell’album con la loro ‘divisa da lavoro’, nell’aspetto cioè che più li contraddistingue e li rende riconoscibili al grande pubblico: Cracco ha il cappello e la giacca da chef, Eydallin in tenuta da sci; Fraschini con i suoi pattini e i luccicanti abiti da gara e Gervasi con l’immancabile valigia e la sua macchina fotografica. Fra le pagine dell’album non mancano informazioni sul progetto europeo e qualche curiosità su salumi e frutta. C’è anche il ‘consiglio’ degli Ambassador, dove ognuno di loro rivela l’abbinamento di salumi e frutta che preferisce.

Sfogliando le pagine e completando l’album con tutte le figurine, scopriamo che Carlo Cracco predilige mortadella e ciliegie, Paola Fraschini il prosciutto cotto con le pesche. Matteo Eydallin va matto per il prosciutto crudo con le pesche mentre Tanya Gervasi adora il mix di gusto di salame e kiwi.

Scritto in tre lingue, italiano, inglese e francese, l’album sarà distribuito oltre che in Italia anche in Francia e in Belgio. I consumatori italiani lo potranno ricevere in omaggio durante le Restaurant weeks: la promozione che si terrà dal 29 novembre al 19 dicembre 2021 presso 10 ristoranti selezionati (https://www.europeanauthentictaste.eu/it/settimane-nei-ristoranti-ricette/).

GLI AMBASSADOR

Carlo Cracco è uno chef e personaggio televisivo italiano. È considerato un leader della nuova generazione di chef italiani ed un vero e proprio pioniere per il suo stile unico e innovativo nel rielaborare le ricette tradizionali. Il suo stile elegante e spesso giocoso gli ha fatto guadagnare il riconoscimento tra i più grandi chef del mondo.

Un destino segnato, dato che Cracco ha assistito in prima persona alla nascita della moderna cucina italiana seguendo l’esempio del suo grande mentore, Gualtiero Marchesi. Grazie alla sua popolarità, oggi riesce a veicolare questo patrimonio ai tanti appassionati in Italia e nel mondo.

Matteo Eydallin inizia la sua carriera a Sauze d’Oulx in provincia di Torino, quando a soli tre anni inizia a praticare lo sci da discesa. Crescendo capisce che il suo vero talento sono gli sport di “endurance”: inizia quindi con la bici fino ad arrivare allo sci alpinismo. Dopo aver partecipato con ottimi risultati alle gare giovanili entra in Nazionale e nel Centro sportivo esercito nel 2006. Il 25 marzo 2021 arriva il tanto desiderato titolo di Campione del Mondo di Sci Alpinismo, nella specialità individuale, sui Pirenei del Principato di Andorra.

Paola Fraschini è una delle atlete italiane più medagliate della storia, grazie a sette titoli Mondiali nel pattinaggio artistico a rotelle. Di questi, sei sono stati conquistati consecutivamente nella specialità “Solo dance senior” tra Friburgo 2009 e Reus 2014, mentre a Novara 2016 si fregiò dell’alloro iridato nella specialità “quartetto”. In aggiunta, poi, vi sono 2 titoli Europei nel 2010 e nel 2011 vinti in coppia con Marco Brogi. Durante il Festival di Sanremo 2021 ha eseguito una coreografia di accompagnamento alla canzone “Musica Leggerissima” dei cantautori Colapesce e Dimartino.

Tanya Gervasi, nasce da madre russa e padre siciliano, a Mosca nel 1988. Vive tra Londra e Torino dove ha anche trovato il tempo di laurearsi in Scienze Gastronomiche. Ha iniziato a lavorare fina da giovanissima come modella per le maison più importanti di alta moda. La sua carriera subisce però una sterzata quando le sue forme non corrispondono più ai canoni imposti alle modelle. Tanya però non si dà per vinta e fa diventare questa un’opportunità: diventa infatti una delle modelle curvy più amate. Molto attiva sui social dove racconta ai fan la sua esperienza di italiana all’estero e del suo amore per la cucina.

IVSI – ISTITUTO VALORIZZAZIONE SALUMI ITALIANI

Nato nel 1985 in risposta alle crescenti esigenze di informazione da parte dei consumatori e con lo scopo di valorizzare l’immagine dei salumi italiani, nei suoi oltre 30 anni di storia l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha realizzato numerosi Programmi e interventi di comunicazione di grande impatto sull’intero comparto della salumeria italiana. Si è trattato di una vera e propria roadmap intrapresa per informare in modo completo, corretto e coinvolgente, gli operatori dell’informazione e mass media, gli opinion leader, la classe medico-scientifica e un sempre crescente pubblico di consumatori, sia italiani che stranieri, sugli aspetti produttivi, economici, nutrizionali e culturali dei salumi. Nel 2019 l’IVSI ha promosso il “Manifesto IVSI: la carta dei nostri valori” una carta che enuncia 7 principi, valori e caratteristiche che fungono da linea guida per le aziende che decidono di aderirvi e sottoscriverlo. I valori sono: Storia e tradizione, Informazione e cultura, Qualità e sostenibilità, Legame con il territorio, Stile di vita italiano, Gioco di squadra e Orientamento al futuro.

Sul fronte estero sono stati sviluppati Programmi di divulgazione della conoscenza e di promozione dei salumi italiani in Germania, Francia, Svezia, Finlandia, Belgio, Inghilterra, Brasile, Argentina, Stati Uniti, Canada, Russia, Hong Kong, Macao, Corea del Sud e Giappone.

