Braccianti agricoli dimenticati nel post pandemia. Mantegazza (Uila-Uil): Riforme fiscali li penalizzano

ROMA – “Le dichiarazioni del dottor Giordano sulle categorie di lavoratori dimenticati nel post Pandemia toccano il cuore e dovrebbero far riflettere anche chi continua a ignorarli. I braccianti e tutti i lavoratori precari subiranno una decurtazione ulteriore dei loro bassi redditi a causa della riforma degli assegni familiari che entrerà in vigore l’anno prossimo e, a quanto sembra dalle prime simulazioni, non beneficeranno di alcun vantaggio dalla riforma dell’Irpef”.

Così il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza commenta le dichiarazioni del direttore generale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, fatte nell’ambito di un convegno svoltosi ieri a Taranto.

“Le famiglie dei braccianti con figli minori a carico, in particolare” spiega Mantegazza “a parità di reddito guadagneranno meno dei percettori di reddito di cittadinanza, dovendo pagare tasse e contributi a differenza di questi ultimi. La Uila, da sempre impegnata per difenderli e tutelarli contro le violazioni e gli abusi, chiede e pretende oggi da parte della politica un maggior rispetto nei confronti dei lavoratori agricoli che durante la pandemia non si sono mai fermati e hanno continuato a lavorare per portare cibo sulle tavole dei consumatori; rispetto e considerazione, che al contrario, sono progressivamente venuti meno”.

LEGGI ANCHE

Assegno Unico. Uila: Governo corregga le norme che penalizzano il lavoro dipendente

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it