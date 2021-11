Bayer a FuturPera (2-4 dicembre) con le ultime novità per la difesa del pero

FERRARA – FuturPera nasce nel 2015 come prima fiera interamente dedicata allo sviluppo della filiera pericola. I temi trattati vanno dalle tecniche di produzione sostenibile al mantenimento del prodotto, dalla commercializzazione al consumo.

Bayer (LINK) sarà presente al Padiglione 5 (stand 65) di FuturPera per approfondire tutte le soluzioni per la difesa del frutteto.

Bayer non poteva non dare il suo contributo alla discussione sul futuro di questa fondamentale coltura per il Made in Italy.

“Ti aspettiamo presso il nostro stand dove sarà possibile scoprire le soluzioni Bayer per la difesa del pero e confrontarsi con i nostri tecnici. Ma non solo, ad animare la discussione saranno anche i promettenti risultati delle prove fungicide con Luna Care e Serenade Aso e di quelle insetticide con Movento e Sivanto Prime”.

LEGGI ANCHE

FuturPera 2021, voglia di ripartenza. A Ferrara Fiere dal 2 al 4 dicembre

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it