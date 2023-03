Bayer lancia ‘a Te la Scelta’: la nuova campagna online dedicata al mondo della viticoltura

MILANO – Bayer lancia “a Te la Scelta“, il nuovo format dedicato ai professionisti della viticoltura italiana. Viticoltori, tecnici delle cantine, agronomi ed esperti da tutta Italia riuniti in un unico studio televisivo con un obiettivo comune: fornire agli agricoltori gli strumenti per scegliere consapevolmente le soluzioni presenti sul mercato per una viticoltura moderna e di successo.

L’agricoltura è un settore in costante mutamento nel quale le abitudini agronomiche sono soggette a continue variazioni anche a causa dei cambiamenti climatici e dei regolamenti europei che promuovono un approccio sempre più sostenibile sul tema della difesa delle colture.

Bayer è da sempre al fianco dei viticoltori italiani e risponde alle sfide della moderna viticoltura ponendo al centro soluzioni innovative di origine chimica alle quali si affiancano proposte di origine naturale ed ammesse in agricoltura biologica. A completamento dell’offerta strumenti digitali che, insieme alla professionalità dei tecnici Bayer e dei viticoltori, indirizzano verso scelte più sostenibili, in linea con una agricoltura sempre più attuale.

E’ proprio per affrontare nel modo migliore le principali sfide di questo settore che Bayer ha deciso di mettere a confronto vari esperti per offrire agli agricoltori italiani un quadro completo ed esaustivo dei temi più caldi in viticoltura, affinché siano di stimolo per una scelta consapevole.

Quattro le puntate previste che verranno pubblicate ogni martedì nei mesi di marzo ed aprile, ciascuna dedicata ad un tema specifico. Di seguito il programma:

14 marzo – Flavescenza: come difendersi per evitare le resistenze?

Flavescenza: come difendersi per evitare le resistenze? 21 marzo – Botrite: come rimanere tranquilli prima della raccolta?

Botrite: come rimanere tranquilli prima della raccolta? 28 marzo – Peronospora: perché la doppia sistemia è fondamentale?

Peronospora: perché la doppia sistemia è fondamentale? 4 aprile – GrapeVision: come rendere il tuo vigneto smart?

Per saperne di più guarda la prima puntata e segui i prossimi episodi su bayercropscience.it e sui profili social di Bayer Crop Science Italia.

Bayer

Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nelle Life Science con focus nei settori della Salute e della Nutrizione. I prodotti e i servizi sono concepiti per proteggere l’ambiente, migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di rispondere alle sfide di una popolazione crescente e che vive più a lungo. Bayer si impegna a fornire un contributo sostanziale allo sviluppo sostenibile con la propria attività. Allo stesso tempo, il Gruppo mira ad aumentare la sua redditività e creare valore attraverso l’innovazione e la crescita. Il marchio Bayer è sinonimo di fiducia, affidabilità e qualità in tutto il mondo. Nel 2022, il Gruppo ha impiegato circa 101.000 collaboratori, registrato un fatturato di 50,7 miliardi di Euro e ha investito 6,2 miliardi di Euro in Ricerca e Sviluppo. Per ulteriori informazioni visita Bayer.it.

