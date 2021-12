New Holland presenta il suo esclusivo Straddle Tractor Concept (scavallante) al SITEVI 2021

Coëx (FRA) – New Holland Agriculture, divisione di CNH Industrial, offre uno sguardo rivolto al futuro con il suo innovativo Straddle Tractor Concept (ovvero concept di trattore scavallante), progettato specificamente per soddisfare le impegnative richieste delle aziende viticole con vigneti stretti, tipici delle regioni vinicole di eccellenza come Champagne, Médoc e Borgogna.

Queste aziende producono vini di alta qualità e di pregio da uve coltivate in filari larghi meno di un metro e mezzo, spesso su pendii ripidi e piccoli appezzamenti. In queste condizioni la vendemmia viene effettuata a mano e la maggior parte dei lavori di manutenzione delle viti viene effettuata con trattori che si muovono “scavalcando” letteralmente i filari.

Per mettere a punto il suo Straddle Tractor Concept. New Holland ha costituito una partnership con Pininifarina, inaugurando di fatto una nuova era per i vigneti stretti. Pininfarina ha sviluppato un design futuristico incentrato su una cabina con elevati standard di comfort e sicurezza e predisposta per la trazione elettrica conformemente alla strategia Clean Energy Leader di New Holland.

Il design della parte anteriore della macchina coniuga funzionalità e stile. Ispirato alla forma di un calice da champagne – alto e largo nella parte superiore e affusolato in quella inferiore – è un chiaro riferimento ai viticoltori d’eccellenza che costituiscono la sua principale base di clienti.

Questa forma, assieme al vetro avvolgente, offre all’operatore un’eccezionale visibilità sulle viti e tutt’intorno. Nel complesso il design esterno si distingue per le linee fluide e dinamiche di ispirazione automobilistica. Il telaio scoperto conferisce un look sportivo. La forma della cabina, inclinata nel senso di marcia, aggiunge dinamicità al veicolo.

L’interno, facilmente accessibile grazie all’ampia porta unica e al sedile girevole, offre un

ambiente estremamente confortevole. L’utilizzo della radica contribuisce alla sensazione di

lussuosità della cabina e anche in questo caso si collega all’attività dei clienti richiamando il legno delle botti di vino.

Carlo Lambro, Brand President di New Holland, ha così commentato: “Il nostro innovativo

concept di trattore scavallante offre un’anteprima sul futuro a cui possono ambire le aziende vitivinicole di eccellenza con vigneti stretti. È il risultato della lunga e prestigiosa tradizione di New Holland nei vigneti di tutto il mondo, abbinata all’innovazione ispirata della leggendaria casa di design Pininfarina.

È la testimonianza del costante impegno di New Holland nello sviluppo di nuove soluzioni mirate a soddisfare le esigenze più specialistiche dei nostri clienti e preannuncia un’ulteriore espansione della nostra vasta offerta, la più ampia del settore”.

Fondata nel 1930, Pininfarina si è evoluta da azienda artigiana a Gruppo di servizi internazionale, suprema espressione dello stile automobilistico e una realtà consolidata nel design industriale ed esperienziale, nell’architettura, nella nautica e nella mobilità oltre che nell’automotive.

Kevin Rice, Chief Creative Officer di Pininfarina, spiega: “Abbiamo lavorato in gruppo con New Holland per ideare il trattore scavallante, un concept in grado di offrire un’esperienza

completamente nuova. Abbiamo messo a frutto le nostre competenze maturate in più di 90 anni di car design coniugando uno stile unico e inconfondibile con prestazioni di altissimo livello, tenendo sempre al centro l’esperienza umana. In New Holland abbiamo trovato un partner che condivide i nostri valori e il nostro approccio orientato all’innovazione; siamo convinti che il nuovo concept saprà segnare la direzione futura di questo settore”.

