New Holland e AGXTEND presentano XPower XPN, un sistema di diserbo elettrico per i vigneti stretti

Coëx (FRA) – New Holland Agriculture amplia la famiglia di soluzioni XPower per il diserbo elettrico con il nuovo sistema XPN per vigneti stretti, integrato nel vettore New Holland Braud 9000N e la cui prima apparizione pubblica è prevista in occasione della fiera SITEVI 2021.

La nuova soluzione si basa sull’esperienza maturata negli ultimi due anni con l’XPS per vigneti larghi.

Il sistema XPN si caratterizza per il generatore attivato dal circuito idraulico a rilevazione del carico (Load Sensing) del vettore. Inoltre è dotato di un nuovissimo applicatore specificatamente adattato alle esigenze dei vigneti stretti per quanto riguarda la larghezza d’azione e l’adattabilità alle tipologie di viti presenti, ad esempio nella regione francese della Champagne.

In linea con l’approccio multifunzionale di New Holland, l’XPN sarà integrato nel vettore, con l’installazione di due coppie di applicatori sui porta-attrezzi originali della macchina in

abbinamento all’impiego della relativa interfaccia IntelliView IVTM.

L’utilizzo della tecnologia XPower, che rispetta il suolo e la pianta della vite e riduce l’impronta di carbonio, rendono l’XPN una valida alternativa agli erbicidi chimici e alla lavorazione del terreno per il controllo delle infestanti.

I team AGXTEND, New Holland Braud e Zasso stanno lavorando a stretto contatto su questo progetto, combinando know-how e competenze per perfezionare gli aspetti tecnici ed essere pronti al lancio sul mercato per la stagione 2023.

