Michele Zanardo eletto vice presidente Comitato nazionale Vini Dop e Igp

ROMA – “È stato riconosciuto il merito e Michele Zanardo è stato chiamato a svolgere il ruolo di vice presidente vicario del Comitato nazionale Vini Dop e Igp con funzioni operative. È la dimostrazione dell’importante lavoro svolto nel precedente triennio in qualità di presidente”.

Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, commenta l’elezione all’unanimità da parte del Comitato nazionale Vini Dop e Igp di Michele Zanardo a vice presidente vicario con attività di supporto. Per il triennio 2021/2024 affiancherà dunque il presidente Attilio Scienza. “Sono sicuro che in questo suo nuovo ruolo continuerà a dare un prezioso contributo a tutto il settore. Mi fa piacere che possa mettere la sua esperienza e competenza a disposizione della filiera che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del nostro Made in Italy e che ha bisogno di tutto il sostegno possibile per continuare a crescere e a consolidare la sua leadership a livello mondiale”, conclude Centinaio.

