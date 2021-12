Il Pecorino Romano Dop torna al fast food. Protagonista del nuovo panino di Burger King

Macomer (NU) – Burger King arricchisce l’offerta di eccellenze italiane nei suoi ristoranti italiani e invita gli appassionati del food a scoprire il terzo nuovo Italian Kings: dopo il The Parmigiano Reggiano Burger e The ‘Nduja Burger, presentati la scorsa primavera, arriva nei ristoranti il nuovissimo The Pecorino e Scamorza Burger.

Attraverso il lancio di questa nuova ricetta, Burger King intende rinnovare il proprio sodalizio tra la tradizione di burger americana e l’eccellenza gastronomica italiana, che consente ai suoi usuali clienti, e soprattutto a potenziali nuovi consumatori amanti delle nuove esperienze gastronomiche, di gustare nei panini classici a base di carne alla griglia associati a ingredienti tipici della tradizione alimentare italiana.

Il The Pecorino e Scamorza Burger contiene, nella nuova brioche bun, una deliziosa salsa di Pecorino Romano DOP, soncino, pomodori semi secchi con origano, due fette di scamorza bianca e una caratteristica patty di carne gourmet.

“Sapore, aroma, consistenza e il gusto tipico di un prodotto tipicamente italiano e famoso in tutto il mondo. Per i nostri nuovi Italian Kings non potevamo che scegliere come protagonista il Pecorino Romano DOP – ha dichiarato Alessandro Lazzaroni, General Manager di Burger King Restaurants Italia – che prevediamo di far assaggiare mezzo milioni di italiani in soli 4 mesi. Ma non ci fermiamo qui: per il 2022 sono previste diverse novità dal sapore regionale italiano nei nostri 230 ristoranti”.

“Uno dei formaggi più antichi al mondo viene proposto ai giovanissimi, nel menù di un fast food, per far scoprire loro quanto può essere moderna e accattivante tutta la bontà della tradizione”, dice il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, Gianni Maoddi. “Siamo felici di poter raggiungere una platea di consumatori nuova ed esigente come quella di Burger King, e siamo sicuri che i ragazzi e le famiglie apprezzeranno il sapore unico del nostro Pecorino Romano DOP, sapientemente proposto in un panino gourmet capace di esaltarne le caratteristiche e di coniugare alla perfezione gusto, alta qualità e cibo sano”.

Burger King prevede di far gustare agli italiani mezzo milione dei suoi nuovi panini nei prossimi 4 mesi, utilizzando oltre 7 tonnellate di Pecorino Romano DOP.

The Pecorino e Scamorza Burger è già disponibile in tutti i ristoranti Burger King in Italia, sull’ App BK e nei principali servizi di delivery.

Burger King

Fondata nel 1954, BURGER KING® è una delle catene di ristorazione più importanti al mondo. HOME OF THE WHOPPER® e BURGER KING® operano in oltre 17.700 sedi e servono più di 11 milioni di persone ogni giorno in oltre 100 paesi. Quasi il 100 per cento dei ristoranti BURGER KING® è di proprietà ed è gestito da affiliati indipendenti, molti dei quali ormai da decenni. BURGER ®KING® è di proprietà di Restaurant Brands International Inc. (TSX, NYSE: QSR), una delle più grandi aziende del mondo della ristorazione con oltre 30 miliardi di dollari nel sistema di vendita e oltre 25.000 ristoranti in 100 paesi.

Burger King Restaurants Italia S.p.A. – società interamente posseduta da Burger King SEE S.A in qualità di Master Franchisee per l’Italia, gestisce e sviluppa nuovi ristoranti ad insegna “Burger King®” sul territorio italiano, dove il marchio è presente sin dal 1999. Oggi in Italia sono presenti 230 ristoranti che danno lavoro a più di 4000 persone.

