Gusto e creatività. Salumi e frutta nella tavola delle feste natalizie

MILANO – Il Natale è alle porte e uno dei pensieri di questo periodo è rivolto al menu da portare in tavola.

Esistono delle ricette davvero creative e facilissime che si possono realizzare in poco tempo e che già da sole, creano una tavola ricca e gioiosa.

I piatti? Ancora meglio se sono bilanciati dal punto di vista nutrizionale come quelli che propone Maria Teresa di Marco, anima de La Cucina di Calycanthus, che per la Festività propone quatto ricette dove i protagonisti sono i salumi e la frutta: Insalata di lenticchie, cotechino e mela; Prugne con pancetta, paprika dolce e mandorle; Involtini di speck e mela al sidro; Cheesecake salata con fichi e prosciutto.

Parlando di festività e tradizioni natalizie, non possiamo che partire da cotechino e zampone, che tornano protagonisti delle nostre tavole in ricette tipiche del nostro Paese. Ma esistono anche tanti modi per interpretare questi prodotti in modo creativo e insolito. “Lenticchie e cotechino sono un classico del periodo delle feste, tornano puntuali sul finire dell’anno e ci aiutano a ricordare quanto sia buono e ragionato questo connubio, tanto che sarebbe un buon proposito ricordarsi di metterle in cantiere più spesso” – ha affermato Maria Teresa di Marco.

“Anche per questo abbiamo pensato a una ricetta un poco diversa, che non stravolge la tradizione, ma che aggiunge qualche sapore e qualche profumo in più, senza però complicare troppo le cose. Sulla tavola di una sera di festa, o anche nel menù di un buffet si incastreranno a meraviglia, vi permetteranno di giocare di anticipo e di uscire dal cliché”.

Ecco, dunque, la nostra proposta per un buffet delle feste da veri gourmet: un menu unico e innovativo che impiega prodotti tradizionali come i salumi e freschi come la frutta, in preparazioni adatte a portare gusto ed eleganza nei pranzi e nelle cene che attendono tutti noi nei prossimi giorni. Le ricette sono raccolte anche sul sito dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (www.salumi-italiani.it).

Passiamo poi alla seconda ricetta: un abbinamento di prugne e pancetta, un grande classico tra gli aperitivi e i finger food ma che nella versione de La Cucina di Calycanthus ha qualche tocco di creatività in più con l’aggiunta del rum e della paprika dolce.

Lo speck e la mela invece sono i protagonisti degli Involtini di speck e mela al sidro che si fanno in cinque minuti di orologio, ma che sono perfetti per tavole importanti dove anche l’occhio vuole la sua parte.

Rimane poi il piatto effetto sorpresa, quello che probabilmente tutti chiederanno la ricetta o lo fotograferanno, la cheesecake al prosciutto e fichi. “Siamo tutti abituati a considerare solo la versione dolce della cheesecake. In realtà è facile giocare a capovolgere le carte e così ci siamo immaginati una versione delicata ma salata con una base di biscotto aromatizzato al rosmarino e un cremoso fresco ripieno di formaggio di capra che sapesse esaltare al massimo il matrimonio d’amore tra il prosciutto crudo e i fichi” ha concluso Di Marco.

