CREA. Nominati da Patuanelli gli esperti del Consiglio scientifico guidato da Carlo Gaudio

ROMA – È stato firmato dal Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli il decreto che ricostituisce il consiglio scientifico del CREA.

Il Consiglio scientifico è l’organo di coordinamento e di indirizzo scientifico del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, e resta in carica per quattro anni.

Il Consiglio scientifico sarà presieduto dal Prof. Carlo Gaudio, Presidente dell’Ente, e composto da dodici esperti nominati dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di cui un terzo espressione elettiva dei Centri di ricerca nell’ambito dei ricercatori e tecnologi dell’Ente, e i restanti scelti dal Ministro tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale, con professionalità ed esperienza nei settori di competenza del CREA.

I componenti del Comitato scientifico sono il dott. Gino Bella, il Prof. Giorgio Calabrese, la Prof.ssa Hellas Cena, il Prof. Enrico Garaci, la Prof.ssa Manuela Giovannetti, il Prof. Giulio Malorgio, la Prof.ssa Ilaria Pertot, il Prof Michele Pisante, il Dott. Giulio Bonati, il Dott. Stefano Fabiani, il Dott. Giuseppe Mazza e il Dott. Catello Pane.

