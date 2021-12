ROMA – La produzione mondiale di olio di oliva per la campagna 2021-2022 è prevista di 3,1 milioni tonnellate, in recupero del 3% rispetto al 2020.

OLIO DI OLIVA – Il dato che emerge dalle stime preliminari, e che viene riportato sul report Ismea Tendenze (LINK), è il risultato di due situazioni molto differenti dentro e fuori la Ue. La produzione comunitaria dovrebbe infatti diminuire del 3%, di riflesso alla riduzione che ci si attende in Spagna, ove la prolungata mancanza di precipitazioni ha ridimensionato le buone aspettative iniziali, con un volume che potrebbe scendere a 1,3 milioni di tonnellate, il 7% in meno rispetto alla campagna precedente.

Situazione analoga in Italia, dove a dispetto delle attese ottimistiche, si sta profilando un’altra campagna non pienamente soddisfacente per gli operatori, seppur in recupero sul 2020. ( link alla notizia con le stime). Non è andata meglio alla Grecia che con 235 mila tonnellate stimate segna una flessione del 14%. In crescita, invece, la produzione del Portogallo che potrebbe salire a 120 mila tonnellate (+20%).

Di segno radicalmente opposto la situazione fuori dai confini comunitari dove, complessivamente, si potrebbe superare il milione di tonnellate grazie ad un’ottima annata in Tunisia con una produzione stimata in 240 mila tonnellate (+71%) e della Turchia: 228 mila tonnellate (+9%). Allo stesso tempo cresce molto anche il settore olivicolo in Marocco la cui produzione, nel 2021, potrebbe raggiungere la soglia delle 200 mila tonnellate (+25%).

