Piccole filiere. Patuanelli firma il decreto per la ripartizione di 10 milioni di euro

ROMA – Il Ministro Stefano Patuanelli ha firmato il decreto che disciplina criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.

Istituito dalla legge di bilancio 2021, il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 ed è utilizzato per concedere, inter alia, aiuti alle aziende agricole nel rispetto di specifiche procedure di presentazione delle domande e di verifica dei requisiti.

Il decreto, firmato dal Ministro dopo l’intesa ricevuta in Conferenza Stato-Regioni e di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, stabilisce i criteri per la concessione di aiuti, nel rispetto del limite massimo consentito, agli imprenditori delle filiere minori, nonché per investimenti in ricerca e promozione.

Gli importi a disposizione sono così distribuiti: alla filiera brassicola vanno 3,5 milioni di euro, alla canapa 3 milioni di euro, alla frutta a guscio sono destinati 3 milioni di euro e all’apicoltura vanno 500.000 euro.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it