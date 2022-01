Psr Campania, biennio di espansione: pubblicato il calendario dei bandi

NAPOLI – Come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo (per saperne di più clicca QUI), la Regione Campania ha pubblicato sul portale Agricoltura della Regione Campania il calendario dei bandi che saranno emanati nell’ambito del periodo transitorio del Psr, a partire dal mese di febbraio 2022 (per la notizia completa clicca QUI).

“Questo calendario – ha detto l’assessore Caputo in un post pubblicato su Facebook – rappresenta il vero e proprio banco di prova di una nuova impostazione sia con riguardo al nuovo assetto della macrostruttura, con l’avvio di nuove competenze tematiche demandate agli uffici territoriali, sia per quanto concerne una razionale e programmata gestione temporale dei singoli bandi”.

“Il periodo transitorio – ha aggiunto Caputo – sarà infatti caratterizzato da un preciso calendario di aperture e chiusure dei bandi al fine di evitare le discrasie generate nelle precedenti pubblicazioni. Questa modalità consentirà un accesso programmato alle risorse da parte degli utenti e una più rapida definizione delle procedure istruttorie, così da avere finalmente un sistema efficiente e definito”.

Questo il calendario dei bandi di prossima emanazione:

Febbraio 2022

Tipologia 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori” (primo bando)

Tipologia 5.1.1 “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione dei suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale” – azione A “Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale”

Tipologia 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” (primo impianto)

Tipologia 16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” – azione B “Costituzione di reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare”

Marzo 2022

Tipologia 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (comparto bufalino)

Tipologia 4.1.5 “Investimenti finalizzati all’abbattimento del contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici”

Tipologia 4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”.

Aprile 2022

Tipologia 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (primo bando)

Tipologia 4.2.2 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro-iniziative agro-industriali” (primo bando)

Tipologia 6.1.1 “Premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola”

Tipologia 16.1.2 “Sostegno ai Gruppi Operativi (Go) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (Pei) per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’Akis campano”

Tipologia 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” (mantenimento) (domande di pagamento per la conferma degli impegni)

Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali” (presentazione delle domande di sostegno/pagamento)

Misura 11 “Agricoltura biologica” (domande di pagamento per la conferma degli impegni)

Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” (presentazione delle domande di sostegno/pagamento)

Misura 14 “Benessere degli animali” (presentazione delle domande di sostegno/pagamento)

Sottomisura 15.1 “Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima” (domande di pagamento per la conferma degli impegni)

Maggio 2022

Tipologia 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”.

Giugno 2022

Tipologia 5.1.1 “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione dei suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale” – azione B “Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili”.

Settembre 2022

Tipologia 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori” (secondo bando)

Tipologia 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”

Ottobre 2022

Tipologia 4.2.2 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro-iniziative agro-industriali” (secondo bando)

Dicembre 2022

Tipologia 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (secondo bando)

In relazione ai bandi di attuazione delle tipologie d’intervento non connesse alla superficie e/o agli animali, nei 30 giorni antecedenti l’apertura di ciascun bando si procederà alla pubblicazione della relativa pre-informativa sui portali Agricoltura (sezione dedicata al Psr) e PsrCampaniaComunica. Le domande di sostegno dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di apertura del bando. Solo per le tipologie 4.2.1 e 6.1.1 il tempo a disposizione per la presentazione delle istanze sarà rispettivamente di 45 e 90 giorni.

