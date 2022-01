Vino. Rinviate le Anteprime di Toscana. Le nuove date dal 19 al 25 marzo

FIRENZE – Le anteprime del vino di Toscana 2022 slittano a marzo. La Regione Toscana e la Camera di Commercio, d’intesa con tutti i Consorzi coinvolti, hanno ritenuto opportuno rinviare lo svolgimento della attesa manifestazione a causa della situazione pandemica.

Per questo Anteprime di Toscana si terrà dal 19 al 25 marzo 2022, con il seguente programma: 19 marzo PrimAnteprima, 20 marzo Chianti Lovers, 21-22 marzo Chianti Classico Collection, 22-23 marzo Anteprima Vernaccia di San Gimignano, 23-24 marzo Anteprima Vino Nobile di Montepulciano, 25 marzo Anteprima l’Altra Toscana.

“Dopo esserci consultati – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – alla luce del momento ancora di emergenza che stiamo vivendo e che ci auguriamo possa allentarsi nei prossimi mesi, abbiamo deciso di rimandare questo appuntamento che per la sua importanza è giusto si debba svolgere in tempi di maggiore tranquillità. Sappiamo quanti sono i giornalisti che attendono di partecipare alle Anteprime di Toscana e vogliamo consentire loro di farlo in pienezza e serenità, un dovere che abbiamo nei loro confronti e nei confronti dei nostri vini”.

