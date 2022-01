Legge sul biologico (e biodinamica) alla Camera a febbraio per l’approvazione. Gadda (IV): Finalmente. Bio è settore in crescita

ROMA – “Finalmente in calendario a febbraio, in aula alla Camera su richiesta di Italia Viva, il voto per l’approvazione della legge sulle produzioni agricole con metodo biologico. Un provvedimento, di cui sono prima firmataria, atteso da anni dagli operatori”.

Ad annunciarlo Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in commissione Agricoltura Camera e prima firmataria della legge.

“Il biologico è un settore in continua crescita, siamo i secondi produttori al mondo e cresce l’attenzione dei cittadini nei confronti di modelli produttivi sempre più attenti all’impatto sociale e ambientale. Approvare la legge è fondamentale per consentire al settore di strutturarsi maggiormente, nella direzione della trasparenza e di un piano strategico in grado di cogliere le sfide di un mercato sempre più competitivo. Auspico una approvazione a larga maggioranza, e in un dibattito costruttivo scevro da polemiche sterili”.

Nel maggio 2021 l’approvazione al Senato con 195 favorevoli, 1 astenuto ed 1 contrario. Approvazione a cui seguirono polemiche di parte del mondo agricolo e della quasi totalità del mondo scientifico, per l’inserimento all’interno della Legge dell’agricoltura biodinamica. Leggi anche La vescica di cervo maschio batte la scienza 195 a 1. Ma l’intervento al Senato di Elena Cattaneo resterà nella storia

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it