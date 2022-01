Mise verso registrazione marchio Oliva ascolana Piceno Dop

ANCONA – Il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha registrato il “Marchio di Impresa” del Consorzio tutela e valorizzazione Oliva ascolana del Piceno Dop.

Dopo l’approvazione della denominazione e il riconoscimento del Consorzio, da parte del ministero delle Politiche agricole, arriva ora anche la certificazione del Mise che lega il prodotto ai produttori associati. Così il vice presidente della Regione Marche Mirco Carloni, assessore all’Agricoltura.

“Il riconoscimento tutela uno dei prodotti di eccellenza marchigiani dalle possibili speculazioni. Era un provvedimento atteso da anni e ringrazio i promotori del Consorzio per il risultato conseguito – afferma Carloni – L’oliva ascolana Dop entrerà a far parte, di diritto, dei percorsi del gusto che vogliamo creare attraverso il bando riservato ai Distretti del cibo. L’Ascolana Dop sarà protagonista di tutti i progetti di valorizzazione agroalimentare che la Regione Marche sta costruendo per rilanciare le aree interne e difendere i nostri interessi di produttori”.

