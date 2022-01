Toscana, bando sostegno alla formazione in agricoltura. Scadenza domande 28 febbraio

FIRENZE – Sostegno alla formazione dei consulenti: fino al 28 febbraio sarà possibile presentare domande sul portale di Artea per partecipare al Bando relativo.

La dotazione finanziaria complessiva del bando è di 490.000 euro e l’importo massimo del contributo pubblico concesso per ogni domanda è di 70.000 euro. Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 10.000 euro.

Il bando si rivolge alle Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana che hanno come scopo quello di formare e aggiornare i consulenti alle aziende agricole e forestali.

I corsi di qualifica e di aggiornamento professionale a favore dei consulenti riguardano tematiche fondamentali e strategiche per le aziende: condizionalità rafforzata, pratiche benefiche per ambiente e clima , investimenti e competitività, igiene, tutela e sicurezza sul lavoro e nell’azienda agricola, normativa acque, uso prodotti fitosanitari, difesa integrata e biologica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, agrobiodiversità e sistemi di agroforestry e sistema della conoscenza, innovazione tecnologica e digitalizzazione in agricoltura.

“La corretta formazione dei consulenti – spiega la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – è un elemento di fondamentale importanza, strettamente legato all’efficacia del servizio di consulenza, e non può esaurirsi nel normale ciclo di studi, ma deve continuare in modo da garantire il costante aggiornamento professionale. Stiamo preparando molti, moltissimi consulenti e i numeri della loro distribuzione sul territorio regionale fotografano una situazione interessante e di efficienza, in piena coerenza con il modello della Toscana diffusa”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it