Peste suina. Mazzali (FDI): Ok mozione Lega in Consiglio Lombardia ma tardi, allarme FdI mesi fa

MILANO – “In Consiglio regionale abbiamo sostenuto la mozione della Lega sugli interventi preventivi a seguito di un caso di peste suina africana in provincia di Alessandria, ma è giusto ricordare che dal 2018, con qualsiasi atto a mia disposizione, ho segnalato e insistito su questo problema”. Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Chiudiamo le stalle quando i buoi sono scappati. Era l’11 giugno 2021 quando presentai alla Giunta un’interrogazione sulle problematiche relative alle recinzioni degli allevamenti di suini. L’assessore condivise con me alcune azioni che andavano intraprese, essendo fondamentali per la battaglia alla PSA, che già era alle porte dell’Italia (era in Germania).

Chiesi all’assessore di predisporre un bando, destinato alle aziende che allevano suini, al fine di finanziare le varie tipologie di recinzione: quelle elettrificate che proteggono le aree di medie dimensioni; quelle elettrificate mobili più maneggevoli per le piccole e remote superfici; quelle fisse attorno all’area degli allevamenti.

I segnali di preoccupazione, che giustamente la Lega ha segnalato nella mozione presentata ieri in Aula, c’erano già diversi mesi fa ed era evidente che il pericolo era alle porte. A questo punto facciamo patrimonio di quanto successo e continuiamo a lavorare. Ho sottoscritto e votato la mozione, ma il problema andava posto tempo fa, come aveva fatto Fratelli d’Italia” ha concluso la Mazzali.

