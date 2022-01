Gallinella su peste suina: “Bene i sostegni, ma al settore serve un super commissario”

ROMA – Il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della Commissione Agricoltura della Camera, interviene in merito al provvedimento inserito nel decreto Sostegni Ter approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.

“Lo stanziamento di ben 50 milioni di euro per ristori agli operatori della filiera suinicola è un segnale importante nonché immediato per fronteggiare l’emergenza della ‘peste suina africana’. Ora, però, è necessario affiancare l’operato delle regioni interessate, nominando quanto prima un super-commissario che possa agire con risolutezza e mettendo in campo, senza indugio, le azioni necessarie di contrasto alla diffusione dell’epidemia”.

“Si tratta di un’emergenza che mette a rischio i nostri capi di bestiame e tutta una filiera agroalimentare made in Italy di qualità, che potrebbe andare incontro alla paralisi. Reputo fondamentale, infatti, avere una voce univoca che possa fare sintesi, in maniera immediata, delle possibili azioni da attuare nonché che abbia un approccio multidisciplinare contro un’emergenza che non conosce né i confini regionali né le procedure burocratiche”.

Gallinella sottolinea anche che gli aiuti previsti saranno utili sia per supportare le imprese produttrici che stanno già subendo i primi parziali blocchi all’export da alcuni Stati esteri, sia per attuare quegli investimenti strutturali utili per proteggere i nostri allevamenti.

