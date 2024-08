Peste suina. Fregolent (Italia Viva), Governo ascolti grido d’allarme allevatori

ROMA – “È incredibile che resti inascoltato il grido d’allarme degli allevatori suinicoli. Un governo che vede emergenze in ogni dove, a tal punto di ricorrere alla decretazione d’urgenza come mai era stato fatto prima, sembra restare inerte davanti al diffondersi del virus”.

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, che spiega: “Purtroppo poco o nulla è stato fatto per arginare la diffusione del virus e ancor meno come ristori alla filiera suinicola e agli imprenditori dell’indotto. E a dirlo non siamo noi, ma I focolai – sottolinea – si sono moltiplicati e hanno raggiunto il distretto del prosciutto di Parma, la food valley, con danni incalcolabili non solo al comparto produttivo, ma anche all’export e all’immagine del cibo Made in Italy nel mondo”.

“Da parte del governo c’è stata una sottovalutazione E a dirlo non siamo noi, ma l’ex ministro dell’agricoltura della Lega Gian Marco Centinaio. Ora è necessario correre ai ripari nominando immediatamente un commissario che sia in grado di intervenire in modo mirato e non solo di fare promesse che restano disattese”, conclude.

