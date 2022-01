Campania: il Psr punta al florovivaismo con diverse misure a favore di trasformazione e sviluppo dei prodotti nelle aree agroindustriali

NAPOLI – L’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, ha illustrato agli operatori del florovivaismo le principali novità del per il comparto presenti nella versione 10.1 del Psr e che avranno concreta attuazione nei prossimi bandi.

In particolare la Regione Campania ha evidenziato l’importanza strategica della filiera florovivaistica, per la quale ha annunciato diverse azioni che verranno messe in campo con la finalità di rafforzarla e di accompagnare le realtà imprenditoriali nella loro crescita. Sono le risposte, ha sottolineato Caputo, alle richieste presentate dagli operatori nel corso del tavolo tecnico che si è svolto lo scorso 13 gennaio.

A disposizione nel Psr saranno le misure 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” e 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”, oltre che sulla nuova tipologia 4.2.2 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro-iniziative agro-industriali”. Qui tutte le specifiche ai bandi.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it