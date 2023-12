In Campania nel 2023 oltre 36 mila domande per un totale di 148,5 milioni di euro di investimento. Il Comitato del CSR chiude l’anno

NAPOLI – Nel corso del Comitato di Monitoraggio regionale del Csr Campania 23-27, svoltosi a Napoli il 19 dicembre 2023, la direttrice generale alle Politiche agricole, alimentari e forestali nonché Autorità di Gestione regionale, Maria Passari, ha illustrato la relazione sulla programmazione e attuazione del Complemento. Questi i punti salienti del documento.

Tutti i bandi sono chiusi. Sono state presentate 36.553 domande di sostegno per un importo richiesto (stimato) di 148,5 milioni di euro. L’importo ammesso a finanziamento è pari a 66,2 milioni di euro mentre i pagamenti ammontano a 19,3 milioni (dati al 30 novembre 2023).

Sempre nell’anno in corso è stato emanato il bando dell’intervento Leader – Attuazione strategie di sviluppo locale con l’obiettivo di selezionare, per ciascuna delle 15 aree Leader individuate dalla Regione, la Strategia di sviluppo locale (Ssl) e il Gruppo di azione locale (Gal) che l’ha elaborata e la implementerà.

Con decreto dirigenziale n. 821 del 30 novembre scorso è stata approvata la graduatoria definitiva per 14 aree Leader (Terre Aurunche; Alto Casertano; Taburno; Titerno Fortore Tammaro; Bassa Irpinia Partenio; Vesuvio; Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e isole minori; Valle dell’Irno; Alta Valle del Sele; Cilento antico; Casacastra; Alta Irpinia Ufita; Picentini; Vallo di Diano) mentre per l’area Terminio Serinese è in atto un riesame. La dotazione finanziaria delle 14 Strategie approvate ammonta ad 79,6 milioni di euro.

Nell’ambito di ciascuna Strategia di sviluppo locale, il Gal poteva puntare al massimo su due ambiti tematici tra i cinque individuati dalla Regione Campania. Per 12 Strategie è stato scelto come ambito tematico “Sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari” in abbinamento ad un altro tra i rimanenti ambiti previsti (Servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio; Comunità energetiche, bio-economiche e ad economia circolare; Sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali; Sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri).

Le Strategie di sviluppo locale presentate hanno inserito azioni complementari a valere su altri fondi per 73,2 milioni di euro. Nel 2023, infine, è stato emanato l’avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco degli organismi di formazione e consulenza qualificati ai fini dell’attuazione dei seguenti interventi che concorrono al conseguimento dell’Obiettivo trasversale Akis (acronimo di ‘Agricultural Knowledge and Innovation System’ – in italiano ‘Sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura’).

Leggi anche Caputo: Agricoltura campana virtuosa, plauso della Commissione Ue. L’obiettivo è migliorare sempre più la qualità della spesa

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it