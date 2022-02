Frutta. A Macfrut 2022 terza edizione del Tropical Fruit Congress, l’unico in Europa. Protagonista l’avocado

CESENA – Si svolgerà in Italia la terza edizione del Tropical Fruit Congress, in programma a Macfrut venerdì 6 maggio al Rimini Expo Center. Coordinato da NCX Drahorad in collaborazione con Cesena Fiera, avrà come protagonista l’avocado, il prodotto che nella categoria dei frutti tropicali sta concentrando la maggiore attenzione degli operatori e dei consumatori per le sue qualità di superfood e le numerose occasioni di consumo.

“Obiettivo del Tropical Fruit Congress è creare un momento di incontro unico per gli operatori della filiera in cui confrontarsi e aggiornarsi sui trend di mercato, le novità tecniche e le best practice logistiche e commerciali – afferma Thomas Drahorad, Presidente di NCX Drahorad – Saranno presenti relatori internazionali tra esperti, buyer e produttori delle principali aree globali di produzione e consumo di avocado, un frutto che è stato definito il fenomeno del 2020 nel mondo dei superfruit”.

Tutti i principali retailer italiani valutano molto elevate le potenzialità di crescita della categoria della frutta tropicale. Nel 2020, l’avocado vede il sell-out salire del 67,4%, trainato dalla forte domanda +51,2% (fonte: Osservatorio Immagino). Il consumo nel nostro Paese è di circa 24.000 tonnellate (2020) e sta crescendo del 20% annuo, inserendosi in un trend complessivo in cui il consumo a volume di frutta tropicale è cresciuto del 45-50% nel quadriennio 2017-2020.

“C’è quindi un grande potenziale – prosegue Thomas Drahorad – infatti, mentre i consumi di prodotti tropicali crescono fino al 30% annuo secondo gli operatori della GDO, la penetrazione dell’avocado nelle famiglie italiane è ancora bassa, attestandosi al 17% (una famiglia su 6 ha acquistato avocado negli ultimi 12 mesi). I trend di crescita sono destinati a durare nei prossimi anni e, con una crescente attenzione alla qualità, anche la penetrazione nelle famiglie è prevista in aumento”.

Il Tropical Fruit Congress prevederà una conferenza, worskshop tecnici e un’area espositiva tematica e sarà un momento centrale per raccogliere e analizzare questi trend, fornendo a tutti i partecipanti gli strumenti per contribuire allo sviluppo dei consumi di avocado tramite strategie che metteranno al centro la qualità, la sostenibilità, la conoscenza delle dinamiche di mercato e l’attenzione al consumatore.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it