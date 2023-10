SIPO sbarca nel Qatar con la missione di Macfrut 2024

DOHA (QATAR) – Si è svolta a Expo Doha 2023 la presentazione della 41esima edizione di Macfrut alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, dell’ambasciatore Italiano in Qatar Paolo Toschi, di Matteo Zoppas Presidente di ICE Agenzia, Renzo Piraccini Presidente di Macfrut, Francesca Patrignani dell’Università di Bologna, Massimo Gargano Direttore di Anbi, Andrea Primavera Presidente di Fippo e Fabio Nicolucci che ha illustrato la candidatura di Expo Roma 2030.

Expo Doha 2023 è la rassegna universale dedicata all’orticultura promossa dal Bureau International des Expositions che si svolge a Doha sino al 28 marzo 2024. All’interno del polo fieristico è presente un Padiglione Italia realizzato da ICE Agenzia con il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Su invito di Macfut, SIPO – azienda italiana attiva da oltre 50 anni nel mercato degli ortaggi – ha partecipato all’evento insieme ad una delegazione di aziende del settore ortofrutticolo, portando la propria testimonianza di azienda innovativa con una forte vocazione ai mercati internazionali e alle produzioni Made in Italy. L’azienda ha incontrato i principali retailer del mercato del Qatar e i maggiori importatori dei Paesi del Middle East (Oman, Bahrein, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti).

L’azienda prosegue nel suo percorso di internazionalizzazione che dopo la prima missione negli Emirati Arabi Uniti del dicembre 2021, l’ha vista ora protagonista anche in Qatar. “E’ nostra intenzione aumentare la presenza nei Paesi del Middle East – sottolinea Riccardo Giacomini, Development Manager di SIPO. Siamo già entrati nel mercato di Dubai con due retailer dell’area ed ora abbiamo avviato le prime trattative con LuLu Group International, Al Meera, Safari Group e Carrefour Qatar. Siamo fiduciosi che la qualità dei nostri prodotti, insieme al livello di servizio, faranno la differenza per entrare con successo anche nel mercato del Qatar. Ringraziamo tutta l’organizzazione di Macfrut – ha aggiunto Giacomini – per l’ottima riuscita della missione e l’opportunità di far crescere le aziende italiane all’estero”.

