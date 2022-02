Biologico. Battistoni (Mipaaf): All’Agenzia delle dogane il controllo dei prodotti bio fino a febbraio

“Con Decreto Ministeriale n.52932 del 4 febbraio 2022 è stato prorogato fino al 28 febbraio 2022 il controllo sulle partite di prodotti biologici importati affidato all’Agenzia delle Dogane che, supportata dall’ICQRF, proseguirà nel suo lavoro di verifica di conformità in materia di importazione dei prodotti bio”.

Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni.

“In attesa del perfezionamento del sistema di controllo italiano sulle importazioni di prodotti biologici da Paesi Terzi, che auspichiamo avvenga in tempi brevi – prosegue Battistoni – la proroga si è resa necessaria per continuare a garantire la sicurezza dei prodotti e il rispetto delle normative unionali in conformità al Regolamento Ue n.2018/848, entrato in applicazione il primo gennaio 2022”.

“Con il proseguimento delle attività di controllo affidate all’Agenzia delle dogane e all’ICQRF – conclude Battistoni – continuiamo a garantire a tutti i cittadini prodotti conformi e di qualità”.

Leggi anche

Biologico, Battistoni (Mipaaf): Stiamo studiando campagna di promozione per il consumo BIO, prodotti hanno sempre più mercato

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it