Dop e Igp, rinnovato il Comitato Strategico di Origin Italia

ROMA – Si è insediato il nuovo Comitato Strategico di Origin Italia, nel quale sono rappresentati i Consorzi di Tutela delle più importanti filiere dell’agroalimentare di qualità: dal settore lattiero-caseario a quello dei salumi e zootecnico; dal comparto degli oli extravergine d’oliva a quello dell’ortofrutta, passando per la filiera degli aceti balsamici. Un importante strumento di indirizzo a sostegno dei Consorzi di tutela della filiera DOP e IGP per garantire una partecipazione attiva alle riforme, nazionali ed europee, in atto.

“Il Comitato Strategico – sottolinea Cesare Baldrighi, Presidente Origin Italia – riunisce i Presidenti di alcuni fra i più importanti Consorzi di tutela di produzioni Dop e Igp e delle associazioni di prodotto. L’obiettivo, in questa fase complicata del post Covid, è quello di affrontare insieme le nuove sfide di mercato, anche in vista delle riforme legislative europee previste dalla strategia Farm to Fork per i prossimi anni”.

Comitato Strategico di Origin Italia

Cesare Baldrighi – Presidente di Origin Italia

Per le associazioni di prodotto

Antonio Auricchio , Presidente di AFIDOP

Per i Consorzi della filiera Formaggi:

Giuseppe Ambrosi , Vicepresidente Consorzio Tutela Grana Padano DOP;

Per i Consorzi della filiera Prodotti a Base di Carne:

Pietro Bellini, Presidente del Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP;

Per i Consorzi della filiera Oli:

Laura Turri, Presidente del Consorzio di Tutela Olio Extra Vergine di Oliva Garda DOP.

Per i Consorzi della filiera Aceti:

Mariangela Grosoli– Presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena.

Per i Consorzi della filiera Ortofrutta:

Georg Kossler, Presidente del Consorzio Mela Alto Adige;

Per i Fondazione Qualivita

Cesare Mazzetti, Presidente della Fondazione Qualivita

