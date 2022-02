Uno sguardo al futuro: Bayer e l’impegno sui cereali. Evento LIVE (10.2 h.17) segui la diretta

BENTIVOGLIO (BO) – Tornano gli eventi live di Bayer. Con l’appuntamento “Uno sguardo al futuro: Bayer e l’impegno sui cereali” torniamo a parlare dal vivo delle sfide dell’agricoltura e degli strumenti a disposizione per fornire un sostegno concreto al settore cerealicolo italiano.

INTERVENTI DI: Matteo Colombo – Head of Customer Marketing Bayer Crop Science | La nuova Bayer: uno sguardo al futuro; Annachiara Saguatti – Areté Senior Analyst | Mercato dei cereali e prospettive; Silvia Casalini – Grower & Channel Manager Cereals | Bayer e l’impegno per la difesa cereali; Nikolas Mitroulias – Climate Activaton Manager | FieldView: quello che l’occhio non vede; Sophie Huvier-Boutin – EMEA Fungicide Manager | Ascra XPro: casi di successo in Europa; Paolo Bacchiocchi – Market Development | Esperienze di valore con Ascra XPro in Italia.

Tante altre novità da non perdere, per rimanere al passo con la rapida evoluzione dei mercati, le innovazioni e comprendere le soluzioni per affrontare al meglio le sfide di oggi e di domani.

LINK BAYER

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it