Grano. Centinaio (Mipaaf): Bene Fruclass, ora lavorare a piano strategico nazionale, obiettivo è alta qualità e aumento produzione

ROMA – “Quantità e qualità non sempre si riescono a conciliare ma in questa filiera dobbiamo puntare a dare al consumatore finale un prodotto di altissima qualità e al tempo stesso aumentare la produzione di grano in Italia”. Lo ha evidenziato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, prendendo parte alla presentazione dei risultati del primo triennio di sperimentazione del sistema “FRUCLASS”, che si è tenuta a Roma presso la sede di Confagricoltura.

“Sono d’accordo con la proposta di lavorare a un piano strategico nazionale, perché quella del grano è davvero una filiera strategica del nostro paese ed è giusto che abbia la dovuta attenzione. Altri paesi come la Francia e la Spagna lo hanno già fatto. Per questo – ha aggiunto il sottosegretario – ritengo sia utile promuovere insieme al ministro un momento di confronto per poter avere una visione a medio e lungo termine, anche alla luce di quanto sta accadendo a livello internazionale”.

Leggi anche: https://www.agricultura.it/2022/02/10/grano-duro-e-pasta-nasce-fruclass-la-task-force-per-certificare-la-qualita-della-filiera/

