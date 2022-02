Knoil. Al via iscrizioni per corso aspiranti assaggiatori di olio extra vergine d’oliva di fine marzo 2022

Partono le iscrizioni per il corso tecnico di aspiranti assaggiatori di olio d’oliva extra vergine organizzato dal 28 marzo al 1°aprile 2022 da Knoil. Il corso sarà tenuto rispettando quanto disposto dal Decreto MIPAAF N. 515766 del 8-10-2021; ha quindi una durata di 36 ore suddivise su 5 giornate con orario 9-18 con i seguenti requisiti:

prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, specificate nell’allegato XII del regolamento CEE 2568/1991, con almeno quattro serie di prove per ognuno di quattro attributi di morchia, avvinato, rancido o altri difetti (per esempio muffa e olive gelate) e amaro o fruttato; almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l’assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell’allegato XII del Regolamento CEE 2568/91; lo svolgimento delle seguenti materie: principi agronomici della coltura dell’olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;

Il corso viene organizzato da Knoil, un’associazione di esperti assaggiatori, professionisti ed operatori del settore del mondo oleario, con una forte predisposizione alla consulenza aziendale, all’ insegnamento ed alla divulgazione, provenienti da varie zone d’ Italia. Knoil nasce con il preciso intento di colmare il gap di conoscenza intorno all’olio d’oliva ed alle sue caratteristiche organolettiche e chimico fisiche.

Coordinatrice e docente del corso è la Dr.ssa Alissa Mattei, che è Capo Panel oltre che Presidente dell’Associazione Knoil; sarà affiancata nella formazione dai docenti:

Dottor Giorgio Donegani : Tecnologo alimentare esperto in nutrizione

: Tecnologo alimentare esperto in nutrizione ssa Tullia Gallina Toschi : Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Università di Bologna

: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Università di Bologna Perito Agrario Aleandro Ottanelli : Assistente tecnico presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) – Università di Firenze

: Assistente tecnico presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) – Università di Firenze Dottor Aldo Mazzini : Assaggiatore e capo panel

: Assaggiatore e capo panel Dott.ssa Chiara Olivi : Assaggiatrice e vice capo panel Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno- Grosseto panel 2

: Assaggiatrice e vice capo panel Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno- Grosseto panel 2 Dottor Andrea Magara: Assaggiatore e capo panel Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno-Donoratico panel 1

“Knoil nasce per diffondere la cultura dell’olio extra vergine d’oliva e trasferire in modo semplice, comprensibile ed efficiente le informazioni riguardanti legislazione, produzione, trasformazione, conservazione e imbottigliamento dell’olio di oliva vergine.” – così Alissa Mattei, Presidente dell’Associazione Knoil “Il corso è pensato non solo per persone del settore, ma anche per appassionati consumatori che vogliono approfondire e ampliare le conoscenze sull’olio extra vergine ed apprendere gli strumenti per valutarne il pregio e la bontà”.

Il corso si svolgerà per le 4 giornate d’aula presso la Tenuta Il Cicalino di Massa Marittima. La Tenuta Il Cicalino è immersa nella natura della Maremma Toscana, a 2km dalla cittadina medievale di Massa Marittima a circa 18km dal mare, circondata da 300 ettari di macchia mediterranea e ulivi. Il “Borgo” è composto da 6 poderi, un edificio principale con piscina coperta, sala riunioni per 80 persone, centro fitness, sauna e vasche idromassaggio e un ristorante. All’ interno della tenuta ci sono percorsi di MTB e running. Un luogo ideale per la formazione, per rilassarsi e fare attività sportiva.

Il corso si concluderà con le prove pratiche di esame presso la sala panel della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno di Donoratico e, con esito positivo dell’esame, il rilascio dell’attestato di idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini.

