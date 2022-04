Pagamenti agricoltura. Agea: da inizio 2022 erogati 593 milioni di euro a 392 mila aziende. Il dettaglio

ROMA – Da inizio 2022 e fino 13 aprile sono stati autorizzati pagamenti per un totale di 593 milioni di euro di oltre 392 mila beneficiari.

E’ quanto comunica il direttore di Agea, Gabriele Papa Pagliardini.

Le risorse, a favore degli agricoltori italiani, si riferiscono a Domanda Unica, ai Programma di Sviluppo Rurale (PSR), ai Programmi Operativi, al settore vitivinicolo, alle assicurazioni nazionali e comunitarie, ai programmi di miglioramento della qualità dell’olio, nonché alle misure di Aiuti Nazionali, a sostegno alle categorie colpite dalla crisi per il blocco delle attività causa COVID-19 e per alcune produzioni agricole in regime de minimis.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it