ROMA – Cosa comprano a Pasqua gli italiani? La riposta arriva da una analisi del Centro Agroalimentare Roma (Car). La borsa della spesa di questa settimana registra un aumento delle fragole sia in termine di volume di prodotto presente sul mercato sia di domanda, legata alle temperature che ne favoriscono la maturazione ed un colore rosso intenso. Un altro prodotto presente nelle tavole degli italiani è il carciofo: oltre al prodotto sardo, è molto richiesto quello locale, proveniente soprattutto dalle campagne di Cerveteri e Ladispoli.

L’osservatorio settimanale del Centro Agroalimentare Roma (Car), il più grande Mercato all’Ingrosso d’Italia, volto a guidare il consumatore nel fare una spesa consapevole, registra inoltre un ottimo rapporto qualità/prezzo per tutta la gamma delle insalate: quelle locali che vengono raccolte la mattina ed in poche ore raggiungono il Centro Agroalimentare per essere vendute freschissime. In aumento la richiesta delle fave fresche consumate a Pasquetta, che registrano un calo dei prezzi insieme ai finocchi. Gli asparagi infine registrano elevati prezzi, che si prevede scenderanno solo dopo le festività pasquali.

Per il mercato ittico si rileva una buona disponibilità di alici, le più richieste sono quelle del mar Tirreno di pezzatura maggiore e un ottimo rapporto qualità/prezzo per il gambero rosa del Mediterraneo, ricche di proteine e povere di grassi e zuccheri. Vi è poca disponibilità di polpo verace e seppie, nonostante il periodo in corso è quello ideale per la cattura, mentre sono in leggero aumento i quantitativi dei totani nazionali. Per quanto riguarda l’allevato risulta ancora elevato il prezzo del salmone norvegese, mentre per le cozze il prodotto italiano ha sostituito quello spagnolo.

