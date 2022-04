Target 19 aprile. Costi alle stelle e fauna selvatica: gli agricoltori italiani scendono in piazza. Con Scanavino (Cia) e Berni (Cia Toscana)

ROMA – Costi alle stelle e fauna selvatica: gli agricoltori italiani scendono in piazza.

E’ questo il tema della puntata post Pasqua, di Target – Obiettivo agricoltura, di martedì 19 aprile, ore 17, il programma di agricultura.it interamente dedicato all’attualità del mondo agricolo.

Alla vigilia della terza manifestazione della mobilitazione nazionale di Cia Agricoltori Italiani, in programma proprio domani, mercoledì 20 aprile, alle ore 10.30, a Venturina Terme, frazione del comune di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno.

Agricoltori da tutta la Toscana ed in centinaia dalle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria raggiungeranno la località per prendere parte al corteo da Via della Fiera ali piazzale antistante il Centro Fiere S.E.F.I.

Dino Scanavino – presidente Cia – Agricoltori Italiani

Valentino Berni – presidente Cia – Agricoltori Italiani della Toscana

Conduce: Alessandro Maurilli, giornalista agricultura.it

Ideato da Agricultura.it, il giornale dell’agricoltura italiana, il nuovo format di informazione sul settore agricolo italiano, si potrà seguire ogni martedì, alle ore 17, in diretta streaming sui canali social del portale (facebook e youtube).

