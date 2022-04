ROMA – “Abbiamo sollecitato il Ministero delle Politiche agricole ad accelerare le procedure per assegnare i 350 milioni di euro previsti per lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi nell’ambito del IV bando dei contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. Per i restanti 690 milioni di euro, che abbiamo stanziato con il fondo correlato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Mipaaf ci ha rassicurato che provvederà in tempi brevi alla pubblicazione dell’avviso relativo al nuovo bando”. Lo dichiara la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5S in commissione Agricoltura, a margine del question time tenutosi oggi a Montecitorio.

“È importante che prendano il via quanto prima questi progetti che possono innovare e creare valore aggiunto lungo le singole filiere – prosegue la deputata -. Lo scenario internazionale, aggravato dal caro energia e dall’invasione russa in Ucraina, ci impone una netta accelerata per andare incontro alle esigenze delle imprese agroalimentari che intendono investire. Serve, dunque, uno sforzo maggiore da parte del Ministero per sostenere il comparto primario nazionale”.

“Come è stato sottolineato nella risposta, 39 contratti risultano approvati o finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) mentre i successivi andranno a gravare sulle risorse previste dal Piano nazionale complementare e sono stati già valutati dalla Commissione appositamente nominata. Sono state richieste, pertanto, integrazioni sulla 40esima domanda mentre è stata già inviata la lettera di approvazione sulla 41esima” conclude Gagnarli.

