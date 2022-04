ROMA – L’agricoltura italiana ha sete, il futuro dell’irrigazione in Italia. Sarà questo il tema della puntata del 26 aprile di Target: obiettivo agricoltura, la rubrica settimanale di agricultura.it che andrà in onda sui canali del portale alle ore 17 e in streaming a seguire.

Il tema che sarà affrontato nella puntata di Target sarà quello legato all’acqua per l’agricoltura, in un anno in cui la siccità si sta facendo sentire. Grazie alla collaborazione con Anbi, che sarà rappresentata dal presidente Francesco Vincenzi, la puntata avrà come ospiti anche il presidente del CER Emilia Romagna, Nicola Dalmonte e Serena Stefani, presidente del Consorzio toscano Alto Valdarno, per capire insieme a loro dove dovrà andare l’irrigazione del futuro per garantire acqua alle coltivazioni.

