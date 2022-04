Costi alle stelle e fauna selvatica. Gli agricoltori italiani della Cia scendono in piazza

ROMA – Nuova e terza manifestazione di Cia – Agricoltori Italiani contro costi di produzione alle stelle, peste suina ed emergenza fauna selvatica.

A mobilitarsi, scendendo in strada tra bandiere e trattori, questa volta sono gli imprenditori agricoli del Centro Italia che si sono dati appuntamento per domani, mercoledì 20 aprile, alle ore 10.30, a Venturina Terme, frazione del comune italiano di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno.

Per saperne di più ne abbiamo parlato con il presidente nazionale Cia Agricoltori Italiani Dino Scanavino e con il presidente Cia Toscana Valentino Berni.

GUARDA TUTTE LE PUNTATE di TARGET OBIETTIVO AGRICOLTURA

Ideato da Agricultura.it, il giornale dell’agricoltura italiana, il format di informazione sul settore agricolo italiano, si potrà seguire ogni martedì, alle ore 17, in diretta streaming sui canali social del portale (facebook e youtube).

