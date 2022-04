FABBRICO (RE) – Si chiama XCamp Pro l’esclusivo ed originale programma di formazione per i concessionari ideato da Argo Tractors per la propria rete italiana McCormick. Un training di altissimo livello tecnico-commerciale calato in una dimensione del tutto inedita ed affascinante, quella dei circuiti automobilistici. Per questa edizione i partecipanti, oltre 80 concessionari provenienti da tutti Italia, hanno così potuto cimentarsi alla guida dei trattori della Casa di Fabbrico sulla pista di Varano de’ Melegari in provincia di Parma

Un format ideato con sessioni di formazione in aula, con i product manager ed i responsabili di progetto Argo Tractors, nella suggestiva sede della Dallara Academy, Prove in pista in circuito con i trattori della gamma McCormick in modalità comparativa con altri marchi ed una Drive Experience al fianco dagli istruttori del Centro Internazionale Guida Sicura, ma questa volta per provare le emozioni degli oltre 500 cavalli delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, nonché della sportivissima 4C, della flotta del Centro Guida de Adamich.

XCamp Pro nasce dalla volontà di Argo Tractors e del suo Country Manager Italia, Mario Danieli, di fornire una formazione tecnico-commerciale altamente specializzata indirizzata ai concessionari, mettendo a confronto i trattori a marchio McCormick con i concorrenti. La scelta dell’Autodromo di Varano de’ Melegari non è casuale: infatti, la stessa Scuderia de Adamich che opera in circuito, così come Dallara, da sempre protagonista nel mondo automotive, sono membri dell’associazione Motor Valley, alla quale Argo Tractors si è unita da qualche mese, condividendo i principi e valori che hanno fatto di una terra e una regione, il centro di riferimento del motorismo internazionale. E non è un caso questo taglio “corsaiolo” del programma, che vuole sottolineare l’importanza della competitività per puntare a risultati sempre più soddisfacenti.

“Negli ultimi anni Argo Tractors ha investito ingenti risorse nello sviluppo del prodotto e, grazie a questa politica, oggi possiamo annoverare una delle gamme più complete e performanti nel panorama trattoristico mondiale – ha dichiarato Mario Danieli. Con l’adozione della motorizzazione STAGE V siamo stati l’unico player ad aver rinnovato radicalmente la gamma, con nuove trasmissioni, nuove cabine e tanta tecnologia. Diventa pertanto imprescindibile conoscere profondamente le caratteristiche e i punti di forza che ci contraddistinguono, in quest’ottica abbiamo deciso di ideare e programmare XCamp Pro, pensato per la rete McCormick. XCamp Pro è un progetto che riproporremo in futuro, negli ultimi anni di progresso tecnologico accelerato e di cambiamenti sempre più vistosi vogliamo assicurare un apprendimento continuativo e permanente alla nostra rete”.

I trattori scesi in pista all’Autodromo di Varano e che i partecipanti hanno potuto testare fanno parte della Medio-Alta Potenza McCormick: X5, X7.623 P6-Drive, X7.624 VT-Drive, X8 VT-Drive e le ultime novità X6.4 P6-Drive, X6 Xtrashift ed X7 SWB.

“Negli ultimi due anni – continua Danieli – a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, anche i contatti diretti con la nostra rete di concessionari sono stati fortemente limitati. Dopo gli incontri ad Eima di Bologna e Fieragricola di Verona, appuntamenti nei quali abbiamo potuto ritrovare il piacere del confronto con i nostri partner e concessionari, volevamo un evento dedicato e questo programma ci permette di cementare quello spirito di squadra che da sempre contraddistingue la nostra filosofia aziendale”.

