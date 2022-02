Fieragricola. Argo Tractors presenterà le ultime novità della casa, tra innovazione e sicurezza sul lavoro

VERONA – Tra annullamenti e rinvii dei principali eventi fieristici a causa dell’emergenza sanitaria in corso, due sono le certezze all’orizzonte: la prima è Fieragricola che si terrà dal 2 al 5 marzo presso il quartiere fieristico di Verona; la seconda è Argo Tractors che sarà presente con le principali novità di prodotto e di servizi dei marchi Landini e McCormick. Sullo stand di Fieragricola, Argo Tractors presenterà alcune novità di prodotto, a partire dal marchio Landini, con il nuovo e attesissimo cingolato Trekker4 Stage V e, per il segmento Heavy Duty Utility, la nuova Serie 6RS. Per McCormick, invece, focus sull’alta potenza con il nuovo McCormick X7 Short Wheel Base e con la media potenza degli X6.4 P6-Drive.

La presenza a Fieragricola significa per Argo Tractors anche la partecipazione al summit internazionale “Sessant’anni di politica agricola comune: quali sfide per la PAC? La Vision al 2050”, che si terrà nella giornata del 1° marzo, presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona. Corposa l’agenda dei lavori della giornata, a cui sono invitati il Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, il Ministro francese dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Julien Denormandie e il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del Governo italiano, Stefano Patuanelli e i presidenti delle principali associazioni di categoria del comparto agricolo. All’interno della tavola rotonda dal titolo “L’agricoltura a emissioni zero: orizzonte 2050” interverrà il Direttore dell’Innovazione di Argo Tractors, Giovanni Esposito, che porterà l’esperienza in materia del gruppo industriale reggiano.

Argo Tractors sarà protagonista anche del “Premio Innovazione Fieragricola 2022”, promosso da Veronafiere in collaborazione con le testate L’Informatore Agrario, Vite & Vino e MAD – Macchine Agricole Domani, con McCormick X6.4 P6-Drive forte dell’innovativa McCormick High Visibility Cab che, con il suo tetto panoramico omologato FOPS con botola per la ventilazione naturale, è capace di esaltare le prestazioni della trattrice nell’uso del caricatore frontale M40 e nelle lavorazioni di fienagione. Senza dimenticare i fari a Led, fino a 14 disponibili, di cui 8 integrati sul tetto che ottimizzano la visione anche in notturna. I trattori di Argo Tractors si faranno ammirare anche in azione, grazie al Dynamic Show che vedrà impegnato negli spazi esterni della Fiera di Verona anche il McCormick X7.624 VT-Drive, che metterà in mostra le sue principali caratteristiche e qualità.

