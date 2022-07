Peste suina. Coldiretti Lazio: bene stop a divieto movimentazione paglia e fieno

ROMA – Via libera da parte del Commissario Straordinario alla Psa all’utilizzo di paglia e fieno prodotti in zona infetta in aziende non suinicole, purché sia assicurata la tracciabilità.

“Avevamo fortemente sollecitato l’utilizzo di paglia e fieno – spiega il presidente diColdiretti Lazio, David Granieri – e il via libero arrivato dal Commissario Straordinario alla Psa è una buona notizia che darà sollievo a molte aziende agricole. Un provvedimento che rischiava di portare sul lastrico molte realtà produttive e prima di tutto la filiera zootecnica, in un periodo storico in cui paglia e fieno costano oro, anche a causa delle ripercussioni del conflitto in Ucraina”.

La priorità per Coldiretti Lazio ora è quella dei ristori necessari per le aziende colpite dalle conseguenze della peste suina e procedere speditamente con gli abbattimenti dei cinghiali.

“Siamo consapevoli della necessità di attuare tutti gli strumenti necessari ad impedire il propagarsi del contagio di peste suina – aggiunge Granieri – che per primi abbiamo sollecitato sin da subito e continuiamo a chiedere, nell’interesse primario delle nostre aziende suinicole, che rischiano di dover abbattere capi di bestiame sani”. Danni incalcolabili​ per un settore che nella nostra regione conta più di 50 mila capi e genera un giro d’affari di oltre un miliardo di euro, che rappresenta una vera eccellenza con i suoi prodotti tipici come la norcineria , espressione della nostra distintività.

“Allo stesso tempo – prosegue Granieri – non possiamo mettere a rischio la filiera zootecnica, già vessata anche dalle speculazione sul latte, che hanno dovuto subire nel periodo della pandemia e che continuano a fronteggiare, oltre alle perdite registrate a causa della chiusura del canale horeca imposto durante il lockdown. Vietare loro l’utilizzo di paglia e fieno, sarebbe stato l’ennesimo colpo inferto. Una misura che avrebbe compromesso un settore strategico e posti di lavoro. E’ fondamentale a questo punto procedere in maniera spedita con gli abbattimenti dei cinghiali nelle zone bianche in collaborazione con gli Atc, utilizzando caccia di selezione e girata, per raggiungere subito obiettivi che siano risolutivi di una situazione da troppo tempo insostenibile”.

Resta, inoltre, l’urgenza di stanziare degli indennizzi per le aziende colpite. “Serve un immediato sostegno economico – conclude Granieri – per gli allevamenti suinicoli colpiti dalla peste dei cinghiali. La priorità ora deve essere la loro salvaguardia, altrimenti rischiano di chiudere”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it