Meccanizzazione. GB Ricambi Group: investimenti Green. Strategie: contro aumento prezzi, più made in Italy

NONANTOLA (MO) – Siglati nuovi accordi con aziende produttrici mondiali di ricambi generici pari a 5 milioni di euro per il potenziamento del magazzino e della gamma. Un milione di euro per l’implementazione dell’E-commerce con venti risorse completamente dedicate e sei assunzioni incorso nell’area commerciale. Gli investimenti e l’ampliamento costante della gamma rilanciano la crescita e GB si conferma uno dei principali hub della ricambistica per trattori agricoli e macchine movimento terra a livello mondiale. La scelta di produrre nei propri stabilimenti ha mitigato le frizioni dei mercati e gli aumenti dei costi. Per il 2022 GB Ricambi Group punta sul mercato italiano e su quello europeo, dove il parco circolante è particolarmente frammentato.

Tra le novità anche l’avvio del nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 450 Kw che coprirà il 25% del fabbisogno energetico dell’azienda. L’aumento dei costi delle materie prime per Gb Ricambi da inizio anno è stato del +9,71%, mentre i costi per l’energia e il gas sono aumentati del 250%. Per far fronte a questa situazione l’azienda ha avviato un’opera di sostituzione dell’illuminazione trasformandola a led e allo stesso tempo di creare un impianto fotovoltaico di 450 Kw di impianto fotovoltaico coprirà il 25% del fabbisogno energetico aziendale.

“Nel 2022 stiamo portando a termine un piano di investimenti pari a circa 10 milioni di euro, tra magazzino e impianto, di questi, il 20% riguarda il tema sostenibilità – spiega l’amministratore delegato Fabrizio Saporita – GB ricambi fino ad ora si è rivolto principalmente ai ricambisti tecnici e adesso, grazie ad un rifacimento integrale dell’ecommerce abbiamo reso molto più agevole il reperimento del prodotto per l’utente. Importantissimo per noi anche l’ampliamento della gamma, che ora si allarga a ricambi non specifici del trattore, tra cui i prodotti per l’irrigazione e il diserbo, carrobotte, cardani, fanaleria Cobo ed Hella, materiali da officina che diventano interessanti anche per i ricambisti generici”.

Modena – GB Ricambi Group completa l’ambizioso programma di investimenti iniziato nel 2019 e registra un trend positivo delle vendite, in crescita del + 20% rispetto al 2020. Tra i fattori chiave la scelta strategica di allargamento trasversale della gamma prodotti, che ha fatto leva sul settore agricolo e su quello industriale delle macchine movimento terra e la produzione in-house di componenti fondamentali. In particolare, il completamento della costruzione della linea aggiuntiva del magazzino automatico ha permesso di potenziare del 35% la capacità logistica e la conseguente velocità nell’evasione degli ordini.

“La scelta di produrre in proprio i pezzi di ricambio a livello globale ci ha aiutato a leggere con forte anticipo le tendenze di incremento dei costi – spiega Fabrizio Saporita – Già nel 2019 avevamo iniziato una pianificazione per questa tendenza inevitabile. Allo stesso tempo abbiamo portato avanti un piano di potenziamento della capacità produttiva interna, che è aumentata del 50%. Il fatto di produrre direttamente all’interno dei nostri stabilimenti in Italia gran parte delle nuove famiglie prodotto, come ad esempio le guarnizioni, ci ha consentito maggiore flessibilità e controllo sulla gestione dei costi. Ad oggi, infatti, il 25% dei prodotti viene progettato e realizzato in-house nei nostri stabilimenti, quota che aumenteremo ulteriormente nel breve periodo”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it