Vallardi in Senato: ‘Senza api biodiversità a rischio. 50mila apicoltori italiani sono eroi’

ROMA – “Senza le api non sarebbe a rischio solo la biodiversità del pianeta, ma la stessa natura per come la conosciamo oggi”.

A sottolinearlo in Senato, è il presidente della Commissione Agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi , ricordando il grande lavoro degli oltre 50mila apicoltori italiani, che ha definito “eroi”.

“Inoltre – ha aggiunto Vallardi – l’Italia ha nella produzione di miele un’eccellenza rinomata in tutto il mondo: motivo in più per proteggere questi animali e sensibilizzare sul tema le nuove generazioni”.

