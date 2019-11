Quote latte. Lega: Governo non improvvisi, come sempre distanti da mondo produttivo

“Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Bellanova per capire quali misure vorrà adottare per tutelare i produttori di latte bovino che pagano un clima di assoluta incertezza dopo i pronunciamenti dell’autorità giudiziaria italiana ed europea sulla vertenza delle cosiddette “quote latte”. Cosa intende fare questo governo per risolvere la questione delle multe non riscosse per il prelievo supplementare, visto che prima il Consiglio di Stato, poi la Corte di Giustizia Europea hanno posto in dubbio la procedura scelta dal nostro Paese? Quando eravamo noi al governo avevamo scelto la strada di un apposito decreto legge; ora i giallorossi improvvisano e bloccano l’iter di pubblicazione. Come sempre sono distanti dal mondo produttivo e dalle reali necessità del Paese, che stanno riempiendo di tasse e clandestini. Prima vanno a casa, meglio è per tutti”.

Così i senatori della Lega Gianpaolo Vallardi, presidente della commissione Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo, Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche Agricole, con la senatrice Rosellina Sbrana, membro della commissione.