Zootecnia. Roberto Nocentini confermato alla presidenza di Ara Toscana

FIRENZE – Mercoledì 06 Luglio si è tenuta a Prato l’Assemblea Generale dei soci dell’Ara Toscana che ha provveduto, tra l’altro oltre all’approvazione del bilancio, a rinnovare gli Organi Sociali per il triennio 2022-2025. Il nuovo Comitato Direttivo, scaturito dalla votazione assembleare, e riunitosi successivamente, ha confermato alla guida anche per questo mandato l’allevatore mugellano Roberto Nocentini.

Classe 1957, Roberto Nocentini alleva bovini della pregiata razza da carne Limousine a Dicomano, in provincia di Firenze. E’ presidente, inoltre, della Cooperativa Agricola Firenzuola-Centro Carni del Mugello e di Coldiretti Firenze-Prato. “Ringrazio i soci per la fiducia riposta – ha dichiarato Nocentini -. Abbiamo lavorato bene, e continueremo ad impegnarci perché i problemi per gli allevatori toscani sono tanti, in particolare in questo delicato momento storico, dove alla pandemia si è aggiunto il conflitto Ucraina-Russia a complicare in quadro economico delle aziende zootecniche con un aumento importante dei costi di produzione. Determinante sarà la capacita di fare squadra tutti insieme per riuscire a superare questo momento di difficoltà, in momenti straordinari, servono misure straordinarie che possano essere colte da tutte le aziende senza lasciare indietro nessuno. Per proseguire sulla strada della valorizzazione dei prodotti ‘made in Tuscany ‘, sia per le carni che per i lattiero-caseari.

Occorre valorizzare la nostra zootecnia che in ambito nazionale è un chiaro esempio di esaltazione dei valori del territorio ed ambientale. I consumatori, non solo quelli toscani, si aspettano sempre più garanzie sulla provenienza e salubrità delle produzioni di origine zootecnica, sono sensibili ai temi del benessere animale e della sostenibilità. Gli allevatori sono presenti, e pronti a dare risposte. Ma dobbiamo anche tutelare il reddito aziendale: emergenze quali quelle presentatesi nel comparto agricolo, vanno lasciate alle spalle, così come va superata la delicata questione della invadenza degli ungulati e dei predatori selvatici”.

All’Assemblea di ARA ha partecipato anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Toscana, Stefania Saccardi, che ha tra l’altro confermato la vicinanza dell’Amministrazione Regionale alle istanze degli allevatori, in particolare in questo momento, soffermandosi su tutti gli argomenti sul tavolo dalla valorizzazione dei prodotti agricoli, alle progettualità che verranno messe a disposizione delle aziende zootecniche quali la prossima apertura del bando sul benessere animale, i contributi messi a disposizione per l’acquisto di riproduttori, le attività per il contenimento della peste suina e più in generale una vicinanza all’Associazione regionale allevatori e a tutta la zootecnia Toscana, testimoniata dai numerosi tavoli di confronto realizzati per affrontare le varie emergenze, nel corso dei quali sono state accolte le proposte del mondo agricolo con provvedimenti largamente discussi e condivisi.

Particolarmente gradita e significativa la presenza in assemblea delle organizzazioni professionali agricole nelle figure del presidente regionale Coldiretti Filippi e del direttore regionale Corsetti oltre al direttore regionale Cia Pascucci. Presenti inoltre Giovanni Brajon responsabile dell’istituto zooprofilattico e Gennaro Giliberti responsabile settore produzioni agricole vegetali, zootecniche e promozione della regione Toscana.

L’assemblea generale ha rappresentato il momento di chiusura di un percorso iniziato a maggio con assemblee svolte in tutte le provincie della regione che hanno rappresentato un momento di incontro importante con la base sociale durante le quali si sono approfonditi i temi legati all’attività dell’ associazione regionale allevatori e si sono raccolte le istanze e le progettualità territoriali che saranno utile patrimonio per l’attività futura.

Il Comitato Direttivo di ARAT, per il triennio 2022-2025, risulta così composto: Roberto Nocentini (presidente), Matteo Buracchi (vicepresidente – Siena), Lorenzo Piras (vicepresidente – Grosseto); consiglieri Marco Bonotti (Massa Carrara), Manuela Cipriani (Arezzo), Edio Giannellini (Livorno), Paolo Giorgi (Pistoia), Simone Grossi (Firenze-Prato), Paolo Magazzini (Lucca), Diego Stiaccini (Pisa), Lorenzo Dori, Rudi Dreoni, Gianni Sassetti, Maurizio Sirigu.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it