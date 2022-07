Ortofrutta. Unaproa, bene il regolamento sul programma operativo, boccata d’ossigeno per le imprese

ROMA – Unaproa informa che è stato pubblicato sulla G.U. dell’UE proprio oggi il Regolamento che consente, tra le altre cose, alle organizzazioni di produttori di presentare la domanda di aiuto per il programma operativo fino ad un massimo del 70% del fondo di esercizio costituito, fermo restando il limite del contributo comunitario, permettendo loro di beneficiare dell’intero importo di aiuto approvato, anche in presenza di una minore capacità di spesa.

“Questo risultato importantissimo in un momento così difficile per il nostro settore – dichiara il Presidente di Unaproa Sonia Ricci – è il frutto di un lavoro sinergico con le istituzioni e le altre parti interessate. Questo provvedimento consentirà alle OP e AOP, in un’ottica di maggiore flessibilità, di riorientare le risorse verso azioni e misure indispensabili per far fronte alle conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina ed alle perturbazioni economiche causate dalla crisi, che non hanno precedenti. Vorrei ricordare – prosegue Sonia Ricci – che è stato di fondamentale importanza l’incontro voluto fortemente dal Dott. Luigi Polizzi del Mipaaf con il capo Unità dell’ortofutta DG Agri dott. Mauro Poinelli, alla presenza dei rappresentanti della parte agricola. In tale occasione il referente comunitario, preso atto delle urgenze rappresentate, si era impegnato a portare avanti le diverse istanze del sistema ortofrutta italiano”.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – conclude Sonia Ricci – è un momento importante anche a livello nazione, ed Unaproa è costantemente impegnata in questi giorni a livello ministeriale per la definizione della normativa nazionale applicativa del piano strategico nazionale”.

