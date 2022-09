Ortofrutta. Segnali positivi da Conferenza stato-regioni su Piano Strategico Nazionale

ROMA – Il 14 settembre 2022 la Conferenza Stato regioni ha sancito l’intesa sui documenti ministeriali attuativi del Piano Strategico Nazionale e concernenti le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori del settore ortofrutta e patate e relativi allegati tecnici.

“L’adozione della normativa nazionale per il settore ortofrutticolo e pataticolo attuativi del Piano Strategico Nazionale in corso di approvazione a Bruxelles – dichiara il Presidente di Unaproa Sonia Ricci -rappresenta un traguardo importante per i due comparti produttivi. Questi provvedimenti conseguiti in tempi stretti consentiranno alle OP/AOP di beneficiare delle nuove opportunità operative e finanziare proiettando le OP/AOP dell’ortofrutta verso gli orientamenti comunitari in materia di sostenibilità economica ed ambientale”.

“Siamo soddisfatti per l’obiettivo raggiunto ”dichiara Gennaro Velardo presidente di Italia Ortofrutta “ adesso inizia un percorso strategico per approfondire alcune questione tecniche che impatteranno sulle procedure di presentazione dei progetti del programma operativo nuovo regime, che ci auguriamo siano in linea con le nostre aspettative”.

Vorrei ricordare – dichiara Davide Vernocchi Coordinatore settore ortofrutta dell’Alleanza delle cooperative – che l’obiettivo raggiunto è il frutto di una interlocuzione costante e costruttiva attivata con i referenti del Mipaaf, delle regioni e delle province autonome. La nuova normativa rappresenta anche un ulteriore passo avanti per le forme aggregative quali ad esempio le AOP, sono un punto riferimento importante per le OP associate e per alcuni territori ”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it