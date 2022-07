Telefonata Zelensky – Bolsonaro. Collaborazione Brasile per esportazione via mare del grano ucraino

ROMA – Esportazioni via mare del grano ucraino, grazie anche all’aiuto del Brasile.

“Ho avuto una conversazione con il presidente del Brasile Jair Bolsonaro – ha detto sul suo profilo twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky –. Informato sulla situazione sul fronte. Abbiamo discusso l’importanza di riprendere le esportazioni di grano per prevenire una crisi alimentare globale provocata dalla Russia. Invito tutti i partner ad aderire alle sanzioni contro l’aggressore”.

Una telefonata che segue all’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Leopoli (LEGGI), fra il ministro della politica agraria e dell’alimentazione dell’Ucraina, Mykola Solskyi, con l’ambasciatore del Brasile in Ucraina, Norton de Andrade Mello Rapesta.

Il risultato dell’incontro sarà un’ulteriore discussione tra Stati Uniti, Canada, Australia e Brasile sul formato delle attività congiunte per formare una posizione unificata sull’esportazione di colture oleaginose e cerealicole, nonché lo scambio di esperienze in settori come l’orticoltura , bestiame e altri.

