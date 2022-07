Agricoltura, il Brasile sosterrà l’Ucraina a tutti i livelli. Cooperazione per produzione grano

ROMA – Il 14 luglio, il ministro della politica agraria e dell’alimentazione dell’Ucraina, Mykola Solskyi, nell’ambito di una visita di lavoro a Leopoli, ha incontrato l’ambasciatore del Brasile in Ucraina, Norton de Andrade Mello Rapesta.

Durante l’incontro, l’Ambasciatore ha espresso il suo sostegno al governo dell’Ucraina e ha anche sottolineato che il governo del Brasile condivide la posizione dell’Ucraina sulla questione del grano ed è pronto per un’ulteriore cooperazione in quest’area, fornendo al Paese l’assistenza necessaria.

Separatamente, ha sottolineato che l’Ucraina e il Brasile hanno legami molto stretti da oltre 130 anni e il suo paese è interessato a un ulteriore rafforzamento della cooperazione e a contribuire al futuro sviluppo economico dell’Ucraina.

Il ministro Mykola Solsky ha avviato la creazione del Consiglio dei produttori ed esportatori di grano e l’organizzazione di conferenze dedicate ai temi dello sviluppo e dello scambio di esperienze e tecnologie dell’industria agricola.

Il risultato dell’incontro sarà un’ulteriore discussione tra Stati Uniti, Canada, Australia e Brasile sul formato delle attività congiunte per formare una posizione unificata sull’esportazione di colture oleaginose e cerealicole, nonché lo scambio di esperienze in settori come l’orticoltura , bestiame e altri.

L’ambasciatore brasiliano ha espresso la volontà di promuovere tale cooperazione a tutti i livelli per approfondire lo stretto legame storico tra i nostri Stati.

